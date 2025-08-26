Певица Слава рассказала, что была не единственной у Анатолия Данилицкого

Певица Слава рассказала некоторые подробности отношений с бизнесменом Даниилом Данилицким. Она призналась, что «девчонок у него много».

Артистка сообщила, что хочет познакомиться с богатым мужчиной. Ей важно, чтобы избранник был щедрым, симпатичным и полностью обеспечивал.

На вопрос поклонников, что случилось с Данилицким, Слава сказала: «Девчонок у него много. Мне кажется, что и семей у него много помимо меня».

Певица рассказала, что многие годы ждала, когда Анатолий ее пожалеет и заметит, как устает Слава от гастролей и выступлений.

«Но ты ничего такого не сказал. Ты выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Может, у тебя нет второй семьи, но я-то знаю правду. Ты отец моего ребенка. Ты мне сделал много всего хорошего. Я бы хотела, чтобы мы дальше путешествовали. Я все ждала-ждала долгие годы, но этого не было, это все было с другими девушками. Все знают, как я снимаю боль от несправедливых отношений ночными танцами понятно, в каком месте», - пожаловалась Слава на личной странице в соцсетях.

Ранее певица Вика Цыганова раскритиковала Славу после видео, как артистка ест черную икру из банки.