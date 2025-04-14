«Заглядываюсь на этого человека»: Чумаков не стал извиняться за слова об изменах после обвинений в абьюзе

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в этом году отметят 12 лет со дня свадьбы. Супруги воспитывают двух дочерей и наслаждаются семейной жизнью. Но их пара столкнулась с проблемой — после совместного интервью Светлане Бондарчук певца назвали абьюзером, которого непонятно, как терпит жена. Вызвали негодования слова артиста про то, что он может заглядываться на других женщин. Впрочем, Алексей совершенно не собирается менять свое мнение.

Как пояснил певец, абсолютно нормально, когда мужчина заглядывается на женщин. Чумаков спокойно может сделать это при жене, и она не будет на него ругаться.

«Если мужчина не заглядывается на женщин, если его не вдохновляет женский пол в принципе… А для чего женщине одеваться? Для чего женщина делает мейкап? Чтобы нравиться мужчинам!» — эмоционально заявил исполнитель в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.

Чумаков привел в пример актрису Монику Белуччи. Он признался, что испытывает вдохновение, когда на нее смотрит.

«Вот я вижу красивую женщину — Моника Беллуччи. Ну я заглядываюсь на этого человека», — добавил он.

Юлия снова встала на защиту мужа и согласилась, что Моника красотка. Экс-солистка «Блестящих» обратилась к женщинам в зале и попросила подтвердить, что они тоже заглядываются на красивых мужчин. Дамы похлопали, согласившись со словами Ковальчук.

Певица добавила, что ей внешне нравится Сосо Павлиашвили. Она назвала артиста мужественным, импозантным мужчиной «с самцовым взглядом». Супруг звезды нисколько не обиделся на это заявление, заявив, что нисколько не ревнует Юлию.

Ранее Ковальчук заявила, что ее не обижают странные высказывания мужа Алексея Чумакова. Она призналась в беседе с журналистами, что у нее все в порядке с самооценкой, и мужчину не надо перевоспитывать.