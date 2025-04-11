«Перевоспитать мужчину хотят неопытные женщины»: Ковальчук встала на защиту Чумакова

Певица Юлия Ковальчук заявила, что ее не обижают странные высказывания мужа Алексея Чумакова. Она призналась в беседе с журналистами, что у нее все в порядке с самооценкой, и мужчину не надо перевоспитывать. Об этом сообщает StarHit.

На музыкальной премии экс-солистка группы «Блестящие» появилась в гордом одиночестве. В соцсетях подумали, что Чумаков не захотел привлекать к себе внимание после скандального интервью. Напомним, тогда он назвал отношения с Юлией «вдул с последствиями».

Ковальчук на премии не стала избегать этой темы и высказала свою точку зрения.

«Мы так живем уже 18 лет, это нормальные наши отношения. Если кто-то расценивает это как абьюз, это их проблемы. Если бы я обижалась, мы бы не прожили 18 лет. У меня все более чем в порядке с чувством юмора и самооценкой, поэтому такие вещи меня никогда не задевают», – заявила певица.

Она отметила, что мысль о перевоспитании мужчины посещает только «молоденьких, неопытных женщин».

«Я думаю, лет в 18 еще можно жить с ощущением „я его перевоспитаю“. Советую всем девочкам оставить эти идеи, если они хотят долгую и счастливую семейную жизнь», — добавила звезда.

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