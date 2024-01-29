«Заглуши мою боль»: Камила Валиева отреагировала на решение о дисквалификации по допинговому делу

Фигуристка Камила Валиева отреагировала на вынесенное спортивным арбитражным судом решение о дисквалификации по допинговому делу. Она опубликовала ролик, где выступает в красном платье.

На видео наложена песня «Заглуши мою боль». В ролике звучат слова: «Заглуши мою боль и мое сердце выбери, солнце выгорит, мысли выбили, где бы мы были? И любовь».

Напомним, после двух лет разбирательств Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Спортсменка не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Срок дисквалификации исчисляется с 25 декабря 2021 года. Именно тогда у Валиевой нашли триметазидин, который запрещен для употребления спортсменами.

Из-за решения суда Валиева лишится 9 титулов, завоеванных с указанной даты, среди них звание чемпионки Европы 2022.