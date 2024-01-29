CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допинга, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Ее признали виновной в нарушении антидопинговых правил, которые выявили во время участия на Олимпийских играх в Пекине.

Согласно решению суда, сборная России по фигурному катанию будет лишена золота в командном турнире. Кроме этого, Валиеву хотят лишить всех медалей, которые она завоевала с 25 декабря 2021 года — девять титулов, включая звания чемпионки Европы и чемпионки России. После этого Александра Трусова станет чемпионкой России, а Анна Щербакова — чемпионкой Европы 2022 года.

Отмечается, что на решение Спортивного арбитражного суда можно подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

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