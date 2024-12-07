«Зафотошопил, чтобы все красиво было»: Кудрявцева пригрозила журналистами, которые плохо ее сфотографируют

В Москве стартовало музыкальное мероприятие «Песня года». Вести его будут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Перед началом шоу знаменитости пообщались с прессой. Так, во время подхода Кудрявцева пригрозила журналистам, которые делают снимки.

Ведущая сразу дала понять сотрудникам СМИ, что не оставит без внимания снимки, которые они делают. За фотографии, сделанные с плохого ракурса, Лера намерена наказывать. Она заявила одному из журналистов, что лично расправится с теми, кто выставит ее в неприглядном свете.

«Отфотошопили. Вы меня слышите? Отфотошопили, чтобы все красиво было!» — передает словам Кудрявцевой Telegram-канал Звездач.

Ранее певец Сергей Лазарев показал поправившуюся на 7 килограммов телеведущую Кудрявцеву. Также он заявил, что коллеге надо меньше есть печенюшек. До этого Лера сама жаловалась на лишний вес.