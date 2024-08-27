«Заезжаем друг к другу в гости»: актриса Данилова рассказала о дружбе с Сергеем Жуковым

Актриса Екатерина Данилова рассказала о работе и дружбе с певцом Сергеем Жуковым, который является фронтменом группы «Руки вверх!». Девушка дала интервью порталу WomanHit.ru.

Звезда проектов «Интерны», «Ментовские войны», «Физрук» и «Во имя любви» решила попробовать себя в музыкальном направлении, а благословил ее именно Жуков. Она призналась, что познакомилась с артистом еще до работы в сериале «Евгеньич».

Оказалось, что еще до проекта Сергей и Екатерина хотели работать над ее творчеством, но «сотрудничество не сложилось». По словам актрисы, она была так занята, что не могла гастролировать, поэтому они остановились только на записи песни и съемках клипа.

По словам знаменитости, Жуков заметил ее профессионализм и умение держаться на сцене, а также голос. Но в сериал позвал ее не Сергей, их обоих пригласили. Они при этом поддерживают отношения и вне площадки.

«Общаемся прекрасно. По-дружески, как все остальные друзья общаются: созваниваемся, узнаем, как дела, поддерживаем друг друга. Но так как у Сергея очень много концертов и всего остального, я только радуюсь, чтобы он успевал подольше побывать с семьей, со своими детьми больше проводить времени. Если получается, то мы заезжаем друг к другу в гости», – поделилась Данилова.

Актриса призналась, что Сергей всегда доброжелателен и позитивен, и он абсолютно не капризный. Девушка отметила, что певец разносторонний человек, и у него очень профессиональная команда. Поэтому у него получаются «качественные и хорошие картины».

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