НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 августа 2024, 09:27
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Певица Валерия восхитила фанатов кадрами из спортзала

Певица Валерия восхитила фанатов кадрами из спортзала

© Starface.ru

Певица Валерия восхитила фанатов кадрами из спортзала. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях знаменитость выложила видео с тренировки — на кадрах она лежа на скамейке поднимает гантели весом семь килограмм. Знаменитость, облаченная в белую футболку и бирюзовые леггинсы, заявила, что постарается почаще делиться спортивными успехами с поклонниками.

«Вы, мои дорогие подписчики, просите чаще размещать спортивный контент. Как правило, во время тренировок не до съемок, но сегодня вдруг вспомнила про это», — подписала видео она.

В комментариях многие похвалили 56-летнюю певицу за ее отличную физическую форму: «Вот пример для подражания!», «Мотиватор для многих женщин», «Шикарная!».

Певец Сергей Лазарев тоже похвалил коллегу, заявив, что восхищается ей.

Ранее мы писали о том, что певица Валерия отказывает молодым артистам в дуэтах.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Валерия
спортзал