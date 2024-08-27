Певица Валерия восхитила фанатов кадрами из спортзала. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях знаменитость выложила видео с тренировки — на кадрах она лежа на скамейке поднимает гантели весом семь килограмм. Знаменитость, облаченная в белую футболку и бирюзовые леггинсы, заявила, что постарается почаще делиться спортивными успехами с поклонниками.

«Вы, мои дорогие подписчики, просите чаще размещать спортивный контент. Как правило, во время тренировок не до съемок, но сегодня вдруг вспомнила про это», — подписала видео она.

В комментариях многие похвалили 56-летнюю певицу за ее отличную физическую форму: «Вот пример для подражания!», «Мотиватор для многих женщин», «Шикарная!».

Певец Сергей Лазарев тоже похвалил коллегу, заявив, что восхищается ей.

Ранее мы писали о том, что певица Валерия отказывает молодым артистам в дуэтах.