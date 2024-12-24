«Не могу налюбоваться»: актриса Екатерина Волкова похвасталась елкой за полмиллиона рублей
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Актриса Екатерина Волкова похвасталась новогодней елкой в соцсетях. Декоратор Марина Миланская заявила, что такая может стоить до полумиллиона.
Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Волкова написала в соцсетях: «Не могу налюбоваться нашей елочкой». Судя по кадрам, символ Нового года украшен гирляндой росой и бархатными украшениями изумрудного цвета, на макушке дерева виден большой бант.
Миланская заявила, что такой декор стоит минимум 300 тыс. рублей. Максимальная стоимость новогодней ели в данном случае может составлять 500 тыс. рублей.
Ранее певица Кристина Орбакайте показала, как наряжает елку с 12-летней дочерью. Они повесили разноцветную гирлянду и украсили символ праздника игрушками, на макушке елки расположили звезду. Интернет-пользователи отметили, что у певицы все «без понтов, просто».