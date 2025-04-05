«Задышал самостоятельно»: актер Илья Дель выписан из больницы

40-летний актер Илья Дель выписан из больницы после удара ножом 12 апреля от возлюбленной. Он продолжит лечиться амбулаторно.

Об этом 18 апреля «Фонтанке» сообщил представитель актера Театра имени Ленсовета. Известно, что Дель чувствует себя гораздо лучше. Актер благодарит медиков Мариинской больницы за то, что его «вернули к жизни».

«Мне сняли дренаж, я задышал самостоятельно полной грудью, жить стало легче», - сказал Дель сайту 78.ru.

Актер считает случившееся несчастным случаем. Историю с защитой ребенка Дель назвал ложью. У актера есть дочь – он признался, что всегда бережно и с любовью относился к ребенку возлюбленной.

Пара встречалась около года. Дель говорит, что отношения были «достаточно крепкие». Они могли поссориться, а через минуту помириться.

Известно, что актер сделал Александре Дроздовой предложение, но как будут развиваться отношения дальше, он не думает.

«Саша должна быть на свободе, продолжать работать, воспитывать ребенка и заниматься своей жизнью. Всё остальное — время покажет», - сказал он изданию.

После случившегося они не разговаривали – Дель находился в реанимации.

Напомним, 12 апреля Деля увезли в больницу Петербурга – актриса Дроздова ударила его ножом в грудь не менее двух раз. 26-летняя девушка утверждает, что защищала двухлетнего ребенка. Сейчас она находится под домашним арестом.