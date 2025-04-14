Актер Илья Дель сделал предложение девушке, ударившей его ножом

Актер Илья Дель рассказал, что сделал предложение девушке. Напомним, возлюбленная ударила его ножом.

Подробности узнал сайт 78.ru.

По словам артиста, вместе с избранницей – Александрой Дроздовой - они около года. Дель характеризует девушку как очень домашнюю и хозяйственную, при этом достаточно импульсивную.

«Она всякая бывает: и нежная, и спокойная, и импульсивная, и возбужденная, всякая», - поделился актер.

Дель несколько раз делал Александре предложение, она ответила согласием.

«Это было и в первый день, когда мы только начали отношения. Но это было в шуточной форме. И было совсем недавно с настоящим кольцом», - сообщил артист.

Сейчас Дель лежит в больнице. Он уверен, что «все будет хорошо». Претензий к Александре у него нет.

Дель хочет, чтобы девушку освободили от ответственности. Подавать заявление актер не планирует.

Напомним, 12 апреля избранница ударила Деля ножом. Возбуждено уголовное дело, девушку отправили под домашний арест. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что грозит Дроздовой, несмотря на прощение актером.