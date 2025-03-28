«Задыхаюсь»: 47-летняя Анна Плетнева рассказала о проблемах со здоровьем

47-летняя певица Анна Плетнева рассказала о проблемах со здоровьем. На сольных двухчасовых концертах артистка задыхалась в последнее время.

Подробности выяснил StarHit.

«Еще в последнее время чувствовала, что задыхаюсь, когда у меня сольные концерты на два часа. Появилась одышка», - поделилась певица.

Плетнева связывает проблемы с вредной привычкой. Анне удалось от нее избавиться, и «голос прорезался».

Артистка также стала замечать у себя изъяны – каждый день она выдирает седые волосы.

«Признаюсь честно, это уже привычка. С утра встала, сделала проборчик, пинцетиком прошлась, и все нормально», - рассказала Плетнева.

Певица говорит, что несмотря на седину, краситься пока не начала. Издание указывает, что у Анны есть сложности с коленями, а из-за танцев искривлен позвоночник. Певица ищет в этом плюс – благодаря нагрузкам она много гастролирует.

Ранее Плетнева делилась, что запретила дочери общаться с родным отцом.