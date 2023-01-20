Задыхается и еле ходит: что произошло с Оксаной Самойловой

После отдыха на Маврикии семья рэпера Джигана вернулась в Дубай, где с артистом произошло несчастье. Он вступил в неравный бой с морскими обитателями и попал в медицинское учреждение. Сейчас с ним уже все хорошо, но теперь его место на больничной койке рискует занять Оксана Самойлова.

Сегодня мама блогера уговорила ее на велотрек протяженностью 80 километров. Бизнесвумен уже пыталась совершить подобный подвиг в Африке, но в итоге лишь чуть не угробила свое здоровье. В этот раз Оксана решила, что справится, но не рассчитала силы. Спустя уже три километра Самойловой стало плохо.

В личном блоге супруга Джигана опубликовала небольшое видео, в котором тяжело дышала. Уже на начале пути она стала чувствовать недомогание. Пытаясь восстановиться, Самойлова даже слезла с велосипеда и пошла пешком, еле передвигая ногами. А затем бизнесвумен и вовсе легла на асфальт совсем без сил.

Не известно, сможет ли Оксана выдержать весь маршрут или же ее легкие и сердце сдадутся раньше. Поклонники сейчас сильно обеспокоены за состояние Самойловой и выражают сомнения по поводу резонности продолжения велотрека в Сети.

Ранее Джиган вышел на связь с подписчиками и рассказал подробности боя с гигантской ядовитой медузой.