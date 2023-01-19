«Прилег в больницу»: на рэпера Джигана напали в Дубае

Известный рэп-исполнитель Джиган наслаждался отдыхом с семьей в Дубае, пока не повстречал на своем пути гигантскую медузу. Мужчина не смог справиться с хозяйкой морей и был госпитализирован. Певец опубликовал фотографии из больницы и поделился подробностями истории.

Музыкант вышел на связь с поклонниками из медучреждения. Он рассказал, что с ним уже все хорошо, но ситуация произошла страшная.

«Решил я искупаться в море, залез, увидел двухметровую фиолетовую медузу с огромными щупальцами метра два, если не три. Думаю ладно, буду рядом аккуратно плавать. Но она выныривает и такая: «Пошел отсюда, это моя хата», – начал историю звезда.

Джиган признался, что удивился. Ведь это его вилла, поэтому он может здесь купаться.

«Я в одну руку краба, в другую – барракуду. Начинаю защищаться, мы втроем ее победили. Хотел отблагодарить их, вынести мяса, стейк, пивка. А она последним щупальцем так ударила мне в спину как крыса. У меня так спину схватило. Не могу даже разогнуться, прилег в больничку», – поделился артист.

Поклонники пожелали кумиру скорейшего выздоровления и отметили, что его история похожа на сценарий блокбастера. Скорее всего, не обошлось без богатой фантазии автора.

Ранее мы писали о том, что Джиган и его супруга заговорили о рождении пятого ребенка.