«Задыхаешься слегка»: уволенный из МХТ им. Чехова Дмитрий Назаров ответил на упреки
Актер Дмитрий Назаров сказал, что «задыхается» после увольнения из МХТ имени Чехова.
Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News
Звезда сериала «Кухня», актер театра и кино Дмитрий Назаров эмоционально ответил после скандального увольнения из МХТ им. Чехова. Знаменитость опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором рассказал о своем состоянии.
В строках 65-летний артист говорит, что «отлипает от старой жизни, сдувая пыльную усталость» и «вступает в новую реальность».
«Есть в этом радостное что-то — за поворотом встретить ветер, хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел. Теперь рвет волосы и мысли нежаркий, нехолодный, свежий. И обдувая новым смыслом, привычное с размаху режет», — говорится в строках.
Назаров отметил, что чувствует изменения в своей жизни.
«Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен. Но эта новая реальность, без ботала и поводка, дает такую многогранность, что задыхаешься слегка», – говорит в заключение артист.
Напомним, что 14 января руководство МХТ им. Чехова уволило не только народного артиста России Дмитрия Назарова, но и его супругу Ольгу Васильеву. По сообщениям СМИ, в качестве причин послужили высказывания актера.
Ранее мы писали о том, кто из артистов заменит Назарова в роли Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита».