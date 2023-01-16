Кота взяли в МХТ: стало известно, кем заменят уволенного Дмитрия Назарова

Актер Анатолий Кот станет новым Воландом в «Мастере и Маргарите» МХТ имени Чехова вместо уволенного актера Дмитрия Назарова. Об этом пишет Газета.Ru.

Артист театра Сатиры Анатолий Кот 29 января примет участие в постановке «Мастер и Маргарита» в МХТ имени Чехова в роли Воланда.

«Могу вам только сказать, что я подтверждаю информацию. Больше мне комментировать пока нечего», — сказал Кот.

Напомним, что руководство МХТ имени Чехова уволило 65-летнего Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву. По сообщениям MK.RU, в качестве причин послужили высказывания актера.

Сообщается, что художественный руководитель театра Константин Хабенский «попытался вразумить» Назарова прежде чем уволить его.

Сам актер сериала «Кухня» заявил журналистам, что ничего не знает об увольнении из театра, в котором прослужил последние 20 лет.

Кроме Воланда в «Мастере и Маргарите» Назаров играл одну из главных ролей в спектакле «Лес» по Островскому. Постановка была намечена на 21 января, но ее отменили. В МХТ сообщили, что вместо «Леса» будет сыгран спектакль «№ 13D».

Дмитрий Назаров работал в МХТ им. Чехова с 2003 года. Широкую известность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня».