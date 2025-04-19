«Задуши его!»: Басков вмешался в конфликт Лазарева с экс-возлюбленным Вали Карнавал в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Николай Басков поддерал Сергея Лазарева в споре с Сашей Стоуном в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

В третьем выпуске произошел очередной скандал, в который вмешался глава сотни Лазарев после фееричного выступления Хора университета Лобачевского из Нижнего Новгорода. Коллектив заслуженно заработал 99 баллов, а Саша Стоун оказался единственным членом жюри, не оценившим исполнение.

Блогер объяснил, что он не получил должных эмоций от выступления этого хора.

«В первой передаче выступал коллектив из Казани. Там были и детки, и взрослые. Вы знаете, вот тогда у меня были мурашки по всему телу. Хотел и сейчас их получить. Я хотел встать, но коллектив стал фальшивить. Мне все понравилось, но было чуть-чуть фальшиво», — отметил Стоун.

Такое заявление разозлило Сергей Лазарева. Артист сообщил, что он не понимает логику некоторых экспертов, которые не могут оценить действительно достойное исполнение.

«Брендон, ты сколько раз сегодня встал? Четыре раза?! И все эти четыре раза артисты пели исключительно чисто? Они пели чисто? Я хочу понять логику экспертов, которые сначала выбирают людей ради поддержки, а когда люди поют на сто баллов, они не встают… Да почему ты нажал на кнопку, когда люди плохо выступали?! Они все равны!» — гневно заявил Лазарев в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Ведущий шоу Николай Басков не прошел мимо перепалки и встал на сторону своего друга Сергея: «Задуши его, задуши!» — крикнул артист.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев повздорил с исполнителем хита «Необыкновенная».