«Чумаков только гениальный!»: Сергей Лазарев повздорил с исполнителем хита «Необыкновенная»

Сергей Лазарев публично высмеял вокальные способности Алексея Чумакова. Об этом стало известно после выхода очередного выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!».

Алексей Чумаков стал гостем шоу и присоединился к сотне экспертов. Однако взаимопонимания с Сергеем Лазаревым ему не всегда удавалось найти. Так, между звездными экспертами завязался спор после выступления одного из коллективов. Лазареву исполнение песни не понравилось, а вот Чумакову — напротив.

При этом в комментарии участникам Лазарев не упустил возможности уколоть Чумакова.

«Все мы бывало нестройно пели, кроме Чумакова. Чумаков только гениальный, а мы все можем фальшивить. Это нормально, мы живые люди, а он робот», — посмеялся он.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков раскрыл, на каких условиях Лазарев вернулся в «Ну-ка, все вместе!».