Задумалась о материнстве: 73-летняя Пугачева хочет отправить в Израиль оставшиеся яйцеклетки

Певица Алла Пугачева уже долгое время не живет в России. Она переехала с мужем и детьми в Израиль, где начала все с чистого листа. У Примадонны есть старшая дочь Кристина и двойняшки Елизавета и Гарри. СМИ пишут, что 73-летняя знаменитость снова задумалась о детях, поэтому хочет привести в Израиль оставшиеся замороженные яйцеклетки.

Напомним, что младшие наследники звезды появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Тогда в прессе писали, что для зачатия были использованы яйцеклетки, но не все. Оставшиеся хранятся в России.

Поклонников интересовал вопрос, в какой момент Примадонна задумалась оставить свой генетический материал. Это было еще в 1994 году, когда Алла Борисовна вышла замуж за Филиппа Киркорова. Женщине было 45 лет, но она мечтала о детях. СМИ пишут, что звезда лечилась и делала ЭКО. С тех пор у нее остались яйцеклетки, которые были заморожены. Ооциты хранятся в соответствующих условиях.

В окружении певицы говорят, что Пугачева захотела отправить оставшиеся в России яйцеклетки в Израиль. Но над транспортировкой придется задуматься, ведь ооцитам необходима температура в -196 градусов.

«Подготовленные ооциты в контейнере помещают в жидкий азот, где за доли секунды происходит заморозка», – пишут СМИ.

Только как отправить в целости генетический материал на большое расстояние и в каких контейнерах, пока непонятно.

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