Будет суд: адвокат сделал заявление после ограбления Аллы Пугачевой на 38 миллионов рублей

28 февраля в СМИ появилась новость о том, что переехавшая в Израиль Алла Пугачева попала в весьма неприятную ситуацию. Сообщалось, что в дом артистки, который она приобрела для жизни за границей, проникли грабители. Они перевернули все внутри и вынесли ценные вещи, а также припрятанные в особняке деньги. Говорилось, что Примадонна обратилась в полицию, так как ущерб составил около 38 миллионов рублей, но злоумышленников не нашли.

Достоверность этой информации все еще не была подтверждена, поэтому с уверенность говорить о том, что певица действительно стала жертвой ограбления – нельзя. Израильские СМИ пока молчат, а пользователи Сети в это время во всю обсуждают, могла ли произойти кража или же нет. Верные поклонники артистки считают, что подобное невозможно, так как территория, на которой живет сейчас Алла Борисовна, хорошо охраняется.

Издание kp.ru пообщалось с некоторыми иностранцами и выяснило, что Пугачева действительно живет довольно секретно, как в целом и все богатые люди в Израиле. Обычные жители их практически не видят, так как их дома обнесены огромными заборами и находятся под постоянным видеонаблюдением. К слову, в сообщении об ограблении в Сети говорилось, что преступникам удалось отключить все камеры на территории особняка.

Но даже если кража действительно произошла, и Пугачева лишилась 38 миллионов рублей, возместить ущерб для нее будет довольно просто. Звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что в Израиле уважают закон и право, поэтому грабителей точно будут искать и даже с высокой вероятностью найдут. А вернуть украденные средства Алла Борисовна сможет и через суд.

«Израиль - государство, которое уважает закон и право. На улицах там большое количество камер, а к безопасности относятся очень щепетильно. Поэтому в 99% подобных случаев преступников находят и привлекают к ответственности. А Алла Борисовна имеет право возместить ущерб через суд», - считает эксперт.

Ранее нумеролог и специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман заявила, что Алла Пугачева может вернуться в Россию уже этим летом.