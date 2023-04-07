Задрала подол платья и оголила ноги: 73-летняя Алла Пугачева удивила публику своим танцем

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и там строит новую жизнь. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в наше стране. Публику интересует, как Примадонна отечественной эстрады обосновалась в чужой стране и как теперь проводит свой досуг. Артистка довольно редко выходит на связь с подписчиками и рассказывает подробности о себе. Чего не скажешь о ее супруге, который регулярно появляется в социальной сети. На этот раз юморист поделился архивным снимком Пугачевой и вновь спровоцировал множество разговоров.

Так, Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) признался, что эта фотография является его любимой. Она была сделана два года назад, когда звездное семейство отмечало его юбилей.

На снимке супруга находится в компании друзей и весело проводит время. Она задрала подол, слегка оголив ноги, и стала исполнять танцевальные движения. К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию и оставили множество комплиментов исполнительнице хита «Арлекино».

«Какая красивая и счастливая! Чтобы глаза всегда так сияли от счастья. Классная и образцовая семья», — написали пользователи Сети.

Ранее Илья Резник рассказал о подставе эмигрировавшей Пугачевой. По словам мужчины, ему сейчас «очень тяжело». Полное высказывание поэта читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой после скандала с Дмитрием Шепелевым семья Фриске написала трогательное письмо ее сыну. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ