«Очень тяжело»: Илья Резник рассказал о подставе эмигрировавших Пугачевой и Вайкуле

В последнее время все внимание публики приковано к эмигрировавшим артистам. Речь идет про Лайму Вайкуле, Аллу Пугачеву. Несмотря на то, что они год назад уехали из России, имена этих персон по-прежнему остаются на слуху у россиян. Во многом подобная ситуация обусловлена высказываниями их бывших коллег. Так, например, в новом интервью для издания kp.ru Илья Резник рассказал, как изменилась его жизнь после отъезда певиц, с которыми он долгое время сотрудничал.

Ни для кого не секрет, что мужчина писал песни для Вайкуле и Пугачёвой. Сотрудничество было взаимовыгодным: артистки с этими хитами прославились, а сам Резник разбогател, получая авторские отчисления, но ситуация резко изменилась за последний год. Артистки со скандалом покинули РФ, а их композиции перестали «крутить» на радио.

«Сейчас стало труднее, потому что рухнули авторские отчисления из-за Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева. Они же все исчезли, и мы сейчас взываем к спонсорам, потому что очень тяжело», — высказался Резник.

Ранее Илья Резник заявил, что исполнительница хита «Арлекино» стала редко с ним общаться. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой эксперт объяснила, почему Ротару нужно «сбавлять ценник», чтобы продать имущество в РФ. Напомним, сейчас артистка пытается избавиться от отеля в Крыму. За недвижимость знаменитость требует 30 миллионов евро.