Задрала платье и показала ножки: Валерия удивила откровенной съемкой

Поп-исполнительница Валерия похвасталась стройной фигурой во время недавней фотосессии, кадры из которой опубликовала в соцсетях. Поклонники с трудом верят в то, что в следующем году артистке исполнится 55 лет!

В этот раз звезда решила поэкспериментировать. Она примерила экстравагантные образы. На одном из кадров блондинка позирует в коротком фиолетовом платье на фоне роскошного авто. На другом снимке Валерия появилась в красно-черном комбинезоне со змеиным принтом. Она надела высокие каблуки и игриво закинула ноги вверх.

Фотографии никого не оставили равнодушными. Первым в комментариях отметился супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин. Он написал, что его любимая «смеется над возрастом». Поклонники согласны с его высказыванием.