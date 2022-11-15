Задрала платье и показала ножки: Валерия удивила откровенной съемкой
Поп-исполнительница Валерия похвасталась стройной фигурой во время недавней фотосессии, кадры из которой опубликовала в соцсетях. Поклонники с трудом верят в то, что в следующем году артистке исполнится 55 лет!
В этот раз звезда решила поэкспериментировать. Она примерила экстравагантные образы. На одном из кадров блондинка позирует в коротком фиолетовом платье на фоне роскошного авто. На другом снимке Валерия появилась в красно-черном комбинезоне со змеиным принтом. Она надела высокие каблуки и игриво закинула ноги вверх.
Фотографии никого не оставили равнодушными. Первым в комментариях отметился супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин. Он написал, что его любимая «смеется над возрастом». Поклонники согласны с его высказыванием.
Фото: Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!»
«Это что-то невероятное», «Смотреть приятно. Время остановилось. Вечно молодая и талантливая», «Богиня», «Стильная фотосессия», «Провокация на самые яркие сексуальные фантазии», – осыпают комплиментами подписчики.
Валерия не скрывает, что ей приходится поддерживать себя в идеальной форме. Певица регулярно тренируется, даже в домашних условиях. Кроме того, она ведет здоровый образ жизни. И пытается привлечь к этому своего мужа, который частенько жалуется на лишний вес.
Ранее мы писали, что Валерию застали в объятиях молодого артиста. Многих интересует, что по этому поводу думает Пригожин.