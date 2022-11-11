«Он готов на любые эксперименты»: Валерия тает в объятиях молодого артиста

Фотография супруги Иосифа Пригожина стала общественным достоянием благодаря чистой случайности.

На съемках новогоднего выпуска музыкального шоу «Квартирник у Маргулиса», Валерия засветилась в объятиях участника группы The Hetters Юрия Музыченко.

Выяснилось, что музыканты столкнулись внезапно, так как о своем участии в новогоднем шоу певица заранее никому не рассказывала.

Очевидцы подтверждают, что ее появление в студии Маргулиса было для всех приятным сюрпризом.

На фото, которое артистка выложила в свой телеграмм канал, Юрий беззастенчиво держит руку на её животе, положив голову ей на плечо.

54-летняя Валерия, судя по всему, совершенно не против таких прикосновений: ее лицо расплывается в счастливой улыбке.