14:20, 11 ноября 2022
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«Он готов на любые эксперименты»: Валерия тает в объятиях молодого артиста
Фотография супруги Иосифа Пригожина стала общественным достоянием благодаря чистой случайности.
На съемках новогоднего выпуска музыкального шоу «Квартирник у Маргулиса», Валерия засветилась в объятиях участника группы The Hetters Юрия Музыченко.
Выяснилось, что музыканты столкнулись внезапно, так как о своем участии в новогоднем шоу певица заранее никому не рассказывала.
Очевидцы подтверждают, что ее появление в студии Маргулиса было для всех приятным сюрпризом.
На фото, которое артистка выложила в свой телеграмм канал, Юрий беззастенчиво держит руку на её животе, положив голову ей на плечо.
54-летняя Валерия, судя по всему, совершенно не против таких прикосновений: ее лицо расплывается в счастливой улыбке.
- Поверьте, у Маргулиса в программе могут быть любые эксперименты. Но об этом позже, – подписала фотографию интриганка.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: