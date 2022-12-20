Задорнов мог прожить намного дольше, если бы не роковой подарок от близкого человека

Юморист Михаил Задорнов мог не умереть в 2017 году от онкологии, если бы не принял роковой подарок. Речь идет о кукле вуду, которая, вероятно, была закодирована на болезнь.

Столь неожиданную причину смерти Задорнова назвала его подруга, экстрасенс Альбина Селицкая.

По ее словам, юморист получил куклу в подарок незадолго до болезни. Презент высотой в метр он «поселил» в своем доме. Спустя полгода Задорнов стал хуже выглядеть.

Селицкая утверждает, что кукла точно была подарена близким человеком и, возможно, женщиной. От такого презента следовало отказаться, считает она. От куклы ощущалась плохая энергетика, она «была непонятной». Специалист не исключает, что внутри находился заколдованный сверток.

Ранее стало известно, что певицу Викторию Пьер-Мари обманула «родственница», которая вытягивала деньги магией вуду.