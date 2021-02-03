Викторию Пьер-Мари обманула «родственница» из Африки, вытягивая деньги магией вуду
Фото: www.instagram.com/victoria_pier_mari/
Джазовая певица Виктория Пьер-Мари в эфире «Первого канала» рассказала о мошенничестве, с которым ей пришлось столкнуться, и которое буквально разбило ей сердце.
Женщина потеряла своих родителей очень рано и всегда мечтала обрести семью. Этим и воспользовалась некая Матильда Шамсодин. Она не просто разыскала «родственницу», но и предоставила факты, которые убедили Викторию в том, что они действительно родственники.
«Я очень обрадовалась появлению нового члена семьи, — делилась Пьер-Мари. — Маленькая, юная Матильда. Она прислала мне по почте мое фото в детстве. Этого снимка не было ни у кого, кроме как у отца. Она написала: «Здравствуйте, я ваша племянница, дочка единокровного брата вашего отца в Камеруне». Потом она рассказала мне все, что я знаю о себе с точностью до имен».
Пьер-Мари отнеслась к новоявленной племяннице более, чем тепло. Она стала буквально заваливать ее дорогими подарками, не замечая, что та требует все больше и больше.более того, ей хотелось тратить деньги на Матильду, и она не могла остановиться. Объяснение певица нашла неожиданное – ее околдовали.
Фото: Скриншот Первого канала
«Я стала замечать в доме вещи ритуального плана. Вот в своей косметичке нашла сахарочек. В африканских селениях есть такое колдовство: когда хотят вытянуть что-то от человека и прилепить себе, то используют сахар. Еще под кроватью обнаружила косточку курицы, обычно кости животных используют в магии вуду».
Кроме того, оказалось, что далеко не все, что говорила Матильда, было правдой. Девушка соврала и насчёт возраста, и насчёт гражданства.
«Матильда гражданка государства Коморские Острова, не Камеруна. Уже шансы на то, что они родня, ничтожны. Она авантюристка, девушка желающая прославиться», — заявил в студии шоу «На самом деле» адвокат Александр Бенхин.
Фото и видео: Instagram Виктории Пьер-Мари
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