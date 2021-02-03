Викторию Пьер-Мари обманула «родственница» из Африки, вытягивая деньги магией вуду

Джазовая певица Виктория Пьер-Мари в эфире «Первого канала» рассказала о мошенничестве, с которым ей пришлось столкнуться, и которое буквально разбило ей сердце.

Женщина потеряла своих родителей очень рано и всегда мечтала обрести семью. Этим и воспользовалась некая Матильда Шамсодин. Она не просто разыскала «родственницу», но и предоставила факты, которые убедили Викторию в том, что они действительно родственники.

«Я очень обрадовалась появлению нового члена семьи, — делилась Пьер-Мари. — Маленькая, юная Матильда. Она прислала мне по почте мое фото в детстве. Этого снимка не было ни у кого, кроме как у отца. Она написала: «Здравствуйте, я ваша племянница, дочка единокровного брата вашего отца в Камеруне». Потом она рассказала мне все, что я знаю о себе с точностью до имен».

Пьер-Мари отнеслась к новоявленной племяннице более, чем тепло. Она стала буквально заваливать ее дорогими подарками, не замечая, что та требует все больше и больше.более того, ей хотелось тратить деньги на Матильду, и она не могла остановиться. Объяснение певица нашла неожиданное – ее околдовали.