Задолженность перед ФНС: переехавшему в США солисту Little Big заблокировали российские счета

Приставы заблокировали российские счета солиста группы Little Big Ильи Прусикина* (признан иноагентом на территории России). Дело в том, что у артиста имеется задолженность перед Федеральной налоговой службой, передает Telegram-канал Mash.

Сейчас артист проживает в Соединенных Штатах вместе со своей новой супругой. Пара, как недавно выяснилось, ожидает появления ребенка.

Перед тем, как покинуть страну, Прусикин* накопил долгов. Так, по данным СМИ, солист группы Little Big задолжал государству 182 тысячи рублей.

Эта сумма, а также одно незакрытое ИП — все, что связывает певца с Россией, поделились авторы публикации в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, погасил почти миллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом отчитались представители артиста.

*признан иноагентом на территории России