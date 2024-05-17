«База пока не обновилась»: рэпер Птаха выплатил налоговой почти миллион рублей

Рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, задолжал Федеральной налоговой службе почти миллион рублей. При этом общая сумма увеличивалась каждый день, передает 360.ru.

Так, со 100 тыс. рублей исполнитель оказался должен уже почти миллион. Точная сумма долга, по данным СМИ, составляла 946 тыс. рублей.

После появления новостей о задолженности перед ФНС с журналистами связались представители артиста. Они заявили, что Птаха уже полностью разобрался с этим вопросом.

«Закрыли долги и решили ситуацию, база пока не обновилась просто и все», — уточнили люди из команды рэпера.

Ранее сообщалась, что ведущая нового сезона «Модного приговора» Лилия Рах угрожает поджечь себя из-за долгов. Дело в том, что, по словам знаменитости, у нее забрали все имущество за бесценок в результате рейдерского захвата.