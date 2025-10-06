Задолжавший по алиментам актер Казаков из «Папиных дочек» подал в суд на бывшую жену

Актер Михаил Казаков подал в суд на экс-жену с требованием о выплате алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

Вчера СМИ писали о том, что актер Михаил Казаков из сериала «Папины дочки» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. Сообщалось, что он задолжал порядка 224 тысяч рублей. Согласно решению суда, Казаков должен был платить бывшей жене за содержание их общих детей — сына и дочери.

Однако недавно суд постановил, что сын Казакова должен проживать с отцом. После этого со встречным иском о взыскании алиментов выступил уже сам актер. Он подал в суд на бывшую жену 3 октября.

«Я уже подал иск, но не в мировой, а районный суд», — рассказал актер.

Добавим, что решение о взыскании алиментов с бывшей супруги актера было вынесено судом еще 9 сентября, однако позже его отменили.

