«Там дикая жадность»: бывший директор театра Кадышевой рассказал правду о ее сыне

Экс-директор Кадышевой назвал сына певицы избалованным нарциссом. Об этом он рассказал в программе «Малахов».

Начавшийся несколько недель назад скандал вокруг сына Надежды Кадышевой Григория Костюка получил новое развитие. Теперь о мужчине высказался бывший директор театра Надежды Кадышевой Борис Горшков.

По словам мужчины, он часто присматривал за Костюком, когда тот еще был подростком. Уже тогда Горшков обращал внимание на то, как себя ведет отпрыск певицы.

«Там дикая жадность, а оборот денег был большой. Гриша вырос избалованным. Постоянно слышал от него: „Папа, купи“. Машина нужна обязательно такая, чтобы привлекала внимание, все самое модное. Типичный нарцисс…» — рассказал он.

Горшков добавил, что интересовался у Григория его будущим, но мальчик всегда рассчитывал только на родителей.

«Я как-то с ним разговаривал с ним, мол, мама поет, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: „Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет“. То есть это потребительское отношение от родителей потом перешло на жен», — заявил он.

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