Это может серьезно ударить по отношениям: психолог рассказала, выдержит ли брак Блиновской уголовное дело

Блогер Елена Блиновская находится в СИЗО, где дожидается окончания расследования уголовного дела о неуплате налогов. До того как оказаться в камере, королева марафонов отбывала меру пресечения дома, однако после нарушения правил содержания попала в изолятор. Теперь брак знаменитости под угрозой, считают некоторые пользователи. Ей уже запретили свидания с мужем, а в будущем могут запретить и переписку.

Психолог Александра Миллер поделилась экспертным мнением с сайтом Woman.ru на тему сохранения Блиновской отношений и брака. Так, специалист считает, что в случае королевы марафонов возможны два варианта развития событий.

«При одном, они станут еще ближе, при другом — забудут друг друга как страшный сон. Потеря денег и роскоши для Блиновских может оказаться менее страшным событием, чем потеря эмоциональной связи», — заявила психолог.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может похвастаться неплохими условиями содержания в СИЗО. У блогера есть возможность посещать маникюрный салон и спортзал.