Задолжала около 30 млн рублей: Литягин рассказал о незаконном обогащении Суханкиной на «Мираже»

Создатель музыкальной группы «Мираж» Андрей Литягин начал судебную тяжбу с бывшей участницей творческого коллектива Маргаритой Суханкиной. Цель обращения продюсера — авторские права на песни и долг в размере 30 миллионов рублей, передает Газета.Ru.

Коллектив группы «Мираж» обратился в суд еще в 2022 году. Маргариту Суханкину обвинили в том, что она незаконно исполняет песни музыкального коллектива.

Изначально певица купила соответствующую лицензию за 2 миллиона рублей. Однако спустя время та закончилась, а звезда продолжила выступать с репертуаром «Миража».

Литягин пока не может разглашать подробности искового заявления без согласования с адвокатами, однако он пояснил, что Суханкина выступила бесчисленное количество раз, незаконно использовав песни музыкальной группы.

Таким образом исполнительница выступает уже седьмой год подряд, а ее менеджмент задолжал к настоящему моменту около 30 миллионов рублей.

По делу о незаконном использовании песен проходил суд. Позиция Литягина была признана инстанцией, а юристку Суханкиной даже наказали за мошенничество. Тем не менее звезда, по словам продюсера, продолжает верить в свою правоту.

Ранее Суханкина рассказала о приемных детях. По словам певицы, они мотивирует ее больше работать и больше зарабатывать.