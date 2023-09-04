Ни разу не пожалела: Маргарита Суханкина рассказала о приемных детях

В попытках обрести семейное счастья бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина стала мамой двух приемных детей. Звезда долгое время мечтала о наследниках и крепких отношениях, но ее браки быстро распадались, передает StarHit. Теперь же певица поделилась с журналистами впечатлениями от исполнения прежней мечты.

Суханкина стала приемной мамой в 2013 году. Она взяла на воспитание трехлетнюю девочку и четырехлетнего мальчика. По словам исполнительницы, за это время она ни разу не пожалела о сделанном выборе в пользу пополнения семейства.

Переживающие за детей люди не единожды высказывали звезде благодарность и делали ей комплименты. Артистка же, в свою очередь, отметила, что это сын и дочка изменили ее жизнь и привнесли в нее яркие краски и вдохновение.

Теперь Суханкина не представляет себя без детей. Бывшая солистка группы «Мираж» уверена, что именно они послужили мотивацией усерднее трудиться и больше зарабатывать. В беседе с журналистами певица призналась, что уже находится не в прежних кондициях, но тем не менее всегда готова выступить на корпоративах, свадьбах и других мероприятиях.

«С тех пор, как дети появились, у меня жизнь поделилась четко пополам. Работа — это тоже ответственно. А для чего? Добыть денег, чтобы поднять детей!» — отметила знаменитость.

Сначала продюсеры Суханкиной боялись, что та из-за наследников перестанет уделять внимание концертной деятельности. Однако звезда опровергла это своим желанием продолжать работать.

В приемных сыне и дочке певица увидела родные души. По словам Маргариты, за годы, проведенные вместе, она к ним сильно прикипела.

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