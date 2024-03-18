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Опубликовано 18 марта 2024, 20:27
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Задолжала более миллиона рублей: ФНС заблокировала счета компании Александра Васильева

Налоговая заблокировала счета компании Александра Васильева из-за миллионного долга.
Задолжала более миллиона рублей: ФНС заблокировала счета компании Александра Васильева

© Starface.ru

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании ООО «Лилии Александра Васильева». Такое решение было принято из-за непогашения миллионного долга, передает Telegram-канал «Звездач».

Через эту фирму ведущий занимался продажей книг и антиквариата. По данным СМИ, сумма долга составила 1,3 миллиона рублей. Другая информация об этом пока не приводится.

В конце минувшего года Васильев вышел на связь и заявил, что зарабатывает деньги исключительно за рубежом. На тот момент ведущий находился в Анталье. Также он добавил, что якобы находится в «черном списке» на территории России.

Ранее сообщалось, что компания, принадлежащая актеру Гоше Куценко и некой женщине, задолжала налоговой более 1,5 млн рублей. В ней знаменитости принадлежит 49% акций. Фирму артиста дважды пытались признать банкротом. Однако суд дважды отказывал в этом Федеральной налоговой службе.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Александр Васильев
долги