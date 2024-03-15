Дважды пытались признать банкротом: фирма Гоши Куценко задолжала налоговой 1,5 млн рублей

Фирма актера Гоши Куценко, в которой артист владеет долей 49%, задолжала налоговой более 1,5 млн рублей. Федеральная налоговая служба дважды пыталась признать компанию банкротом.

Об этом сообщил сайт Kp.ru.

По информации издания, компания была зарегистрирована в 2004 году. Помимо доли актера, 51% компании принадлежат некой женщине. Сфера бизнеса – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.

Издание нашло в базе судебных приставов несколько долгов, которые были взысканы в судебном порядке. Долг в 119 тыс. появился в 2021 году, осенью 2023-го по нему начислили еще 10 тыс. в качестве исполнительского сбора.

В январе 2024 года с компании взыскали 1,3 млн, а в марте – еще 120 тыс. Подсчитано, что общий долг составил 1 549 000 рублей.

Известно, что компанию дважды хотели признать банкротом, но Арбитражный суд отказывал налоговой службе.

Ранее Куценко рассказывал, что дочь рассталась с возлюбленным спустя 8 лет отношений. Он отмечал, что девушка научилась готовить, стала домашней и на его глазах «состарилась». Подробнее читайте здесь.