«Задержка»: Альбина Джанабаева рассказала о воссоединении с Валерием Меладзе
© Starface.ru
После отмены концертов в России певец Валерий Меладзе вынужден гастролировать по миру. Экс-солистка группы «ВИВ Гра» Альбина Джанабаева на фоне появившихся в Сети слухов о разводе отправилась вслед за мужем и поделилась с поклонниками неприятной ситуацией, произошедшей в аэропорту.
В своем блоге певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Меладзе в салоне самолета. При этом оба спрятали глаза за большими солнечными очками.
«Задержка рейса два часа», — возмутилась Альбина.
Она дополнила подпись эмодзи, чтобы подчеркнуть, что крайне недовольна происходящим.
В последнее время звездная пара проживает в Испании вместе с детьми Агатой и Лукой. Их старший сын Константин уже живет отдельно.
Ранее Альбина Джанабаева показала изменившегося Валерия Меладзе. Артист за границей отрастил густую бороду, отказавшись от эспаньолки, и похудел.