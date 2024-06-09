НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 июня 2024, 11:08
1 мин.

«Задержка»: Альбина Джанабаева рассказала о воссоединении с Валерием Меладзе

Альбина Джанабаева показала совместное фото с Меладзе на фоне слухов о разводе.
«Задержка»: Альбина Джанабаева рассказала о воссоединении с Валерием Меладзе

© Starface.ru

После отмены концертов в России певец Валерий Меладзе вынужден гастролировать по миру. Экс-солистка группы «ВИВ Гра» Альбина Джанабаева на фоне появившихся в Сети слухов о разводе отправилась вслед за мужем и поделилась с поклонниками неприятной ситуацией, произошедшей в аэропорту.

В своем блоге певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Меладзе в салоне самолета. При этом оба спрятали глаза за большими солнечными очками.

«Задержка рейса два часа», — возмутилась Альбина.

Она дополнила подпись эмодзи, чтобы подчеркнуть, что крайне недовольна происходящим.

«Задержка»: Альбина Джанабаева рассказала о воссоединении с Валерием Меладзе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В последнее время звездная пара проживает в Испании вместе с детьми Агатой и Лукой. Их старший сын Константин уже живет отдельно.

Ранее Альбина Джанабаева показала изменившегося Валерия Меладзе. Артист за границей отрастил густую бороду, отказавшись от эспаньолки, и похудел.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе