«Задержка»: Альбина Джанабаева рассказала о воссоединении с Валерием Меладзе

После отмены концертов в России певец Валерий Меладзе вынужден гастролировать по миру. Экс-солистка группы «ВИВ Гра» Альбина Джанабаева на фоне появившихся в Сети слухов о разводе отправилась вслед за мужем и поделилась с поклонниками неприятной ситуацией, произошедшей в аэропорту.

В своем блоге певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Меладзе в салоне самолета. При этом оба спрятали глаза за большими солнечными очками.

«Задержка рейса два часа», — возмутилась Альбина.

Она дополнила подпись эмодзи, чтобы подчеркнуть, что крайне недовольна происходящим.