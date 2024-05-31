Похудел и отрастил густую бороду: Альбина Джанабаева показала Валерия Меладзе в новом образе
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Певица Альбина Джанабаева показала изменившегося мужа Валерия Меладзе. Артист за границей отрастил густую бороду, отказавшись от эспаньолки, и похудел.
В Сети появился новый снимок супружеской пары, которую уже давно подозревают в разводе. Однако в последнее время Альбина все чаще стала демонстрировать семейное счастье, тем самым опровергая все слухи о разрыве отношений с исполнителем хита «Салют, Вера». Сейчас, например, они вместе отдыхают за границей, о чем и поспешила рассказать поклонникам Джанабаева.
На кадре, которым поделилась артистка, они с мужем сидели перед художниками и позировали для портретов. При этом многие фанаты не сразу признали Валерия, так как он заметно изменился. В основном пользователи отметили, что теперь он носит густую бороду, которая ему идет. Некоторые отметили и то, что Меладзе стал стройнее, впрочем, такой эффект мог создать белый пиджак на контрасте с черной футболкой и брюками.
Напомним, что Валерий Меладзе уже два года не выступает в России. При этом от каких-либо политических высказываний он предпочитает отказываться. А его жена тем временем продолжает жить и работать в Москве.
Ранее Альбину Джанабаеву высмеяли за фото на берегу океана.