Похудел и отрастил густую бороду: Альбина Джанабаева показала Валерия Меладзе в новом образе

Певица Альбина Джанабаева показала изменившегося мужа Валерия Меладзе. Артист за границей отрастил густую бороду, отказавшись от эспаньолки, и похудел.

В Сети появился новый снимок супружеской пары, которую уже давно подозревают в разводе. Однако в последнее время Альбина все чаще стала демонстрировать семейное счастье, тем самым опровергая все слухи о разрыве отношений с исполнителем хита «Салют, Вера». Сейчас, например, они вместе отдыхают за границей, о чем и поспешила рассказать поклонникам Джанабаева.

На кадре, которым поделилась артистка, они с мужем сидели перед художниками и позировали для портретов. При этом многие фанаты не сразу признали Валерия, так как он заметно изменился. В основном пользователи отметили, что теперь он носит густую бороду, которая ему идет. Некоторые отметили и то, что Меладзе стал стройнее, впрочем, такой эффект мог создать белый пиджак на контрасте с черной футболкой и брюками.