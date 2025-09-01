Задержаны гости VIP-вечеринки в ресторане Собчак: известна причина

Частная вечеринка в ресторане «Летучий Голландец» в Санкт-Петербурге завершилась визитом полиции. Силовики с собаками прибыли на палубу теплохода и задержали пять гостей, подозреваемых в хранении наркотиков* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Как сообщает 47news, заведение – проект Ксении Собчак и Антона Пинского.

«Пятеро участников VIP-вечеринки задержаны за наркопотребление и распространение запрещенных веществ*», – сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

Первыми фигурами среди задержанных стали супруги-предприниматели, которые при виде полиции попытались выбросить за борт пакетики. Также наркотики* нашли у 22-летнего гостя.

Кроме того, капсулы, пакетик и пластиковый флакон с наркотическими веществами* обнаружили в вестибюле и туалетах ресторана, рассказали в МВД.

Организатором вечеринки была создательница музеев сказок «Небылица», которой также пришлось давать объяснения полиции. Теперь по факту случившегося следствие возбудило уголовное дело.

