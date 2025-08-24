В полном неадеквате: Гуфа обязали явиться в суд после отказа пройти тест на наркотики*

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, попал в очередную скандальную историю с запрещенными веществами. По данным Telegram-канала Amber Mash, его заподозрили в употреблении наркотиков* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) перед концертом в Калининграде.

Гуф должен был выступить в «Резиденции королей» 23 августа. Однако артист не успел подняться на сцену и порадовать поклонников — ему помешали сотрудники правоохранительных органов.

Стражам порядка сообщили, что рэпер находится в неадекватном состоянии, и они решили проверить его на употребление запрещенных веществ. Алексей отказался проходить экспертизу и в отношении его возбудили административное дело. Артист должен будет явиться в суд на его рассмотрение. Но пока он не может это сделать, так как лежит в больнице.

Ранее сообщалось, что организаторам прощального концерта рэпера Гуфа грозит штраф. Артист исполнил запрещенный трек на концерте.

