Причиной задержания группы «Би-2» в Таиланде стало обращение консульства России, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25 января стало известно о задержании на Пхукете музыкантов коллектива «Би-2». Сообщалось, что у российских рокеров не было необходимых документов, которые разрешали бы работать на территории острова.

Позже выяснилось, что инициатором проверки документов у музыкантов стало генконсульство России в Таиланде. Причиной вмешательства посольства явились политическая позиция коллектива и иноагентский статус у одного из солистов группы.

В итоге коллективу может грозить штраф в 50 тысяч бат (около 120 тысяч рублей) и депортация из страны. Сейчас музыканты находятся в следственном изоляторе.

Напомним, концерты «Би-2» прошли 22 января в Паттайе и 24 января на Пхукете.

Ранее мы писали о том, что гримерша пожаловалась на домогательства со стороны Шуры из «Би-2».