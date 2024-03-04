Задержанного с наркотиками актера Яковлева отпустили под обязательство о явке

Актера «Ранеток» и «Папиных дочек» Юрия Яковлева, которого ранее задерживали по подозрению в незаконном приобретении наркотиков, отпустили под обязательство о явке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сам Яковлев заявил журналистам о том, что не сразу понял, в чем заключаются обвинения.

«Уголовное дело вроде как есть, а так что там к чему — я вообще не знаю, не разбираюсь», — рассказал он.

Актер признался, что не понимает, откуда появился сверток с запрещенными веществами. По версии Яковлева, он спокойно стоял рядом с сугробом и его внезапно задержали.

«Я сам из газет узнал [о наркотиках, — прим. ред.]. Я, если честно, сам не помню, что там к чему было и где», — объяснил он.

Напомним, Юрия Яковлева задержали 22 февраля. Согласно версии следователей, при виде патрульной машины актер что-то выкинул в сугроб. В итоге рядом с ним нашли почти два грамма мефедрона.

Ранее мы писали о том, что у актера Василия Прокопьева нашли пакет с наркотиками.