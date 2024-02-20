Остановили на Белорусском вокзале в Москве: у актера Василия Прокопьева нашли пакет с наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов задержали актера Василия Прокопьева, известного по ролям в сериалах «Громовы» и «Сын отца народов». При досмотре у него обнаружили запрещенные вещества, пишет ТАСС.

Прокопьева остановили на Белорусском вокзале в Москве. Актер, по данным источника в правоохранительных органах, находился в состоянии опьянения. При себе он имел полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом.

Находа была отправлена на экспертизу. Через некоторое время стало известно, что актер переносил в пакете наркотики. Друзья и близкие Василия пока никак сложившуюся ситуацию не прокомментировали.

Ранее актера театра «Ленком» Андрея Гариста задержали с наркотиками в Москве. Он не смог объяснить правоохранителям, откуда у него взялись запрещенные вещества.