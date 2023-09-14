Задержанная с наркотиками российская актриса Искандер собирала деньги матери

Задержанная с наркотиками актриса Рамиля Искандер собирала деньги на лечение матери от рака. Об этом рассказали ее друзья.

Девушка всегда мечтала покорить Москву, и в 2002 году она переехала из родного Челябинска в столицу, попала в Театр имени Станиславского. Однако пару лет назад ее заметили в Челябинске – Искандер просила помощи у друзей.

«Ей негде было жить, просила кого-нибудь приютить. Деньги нужны были для мамы – у нее обнаружили рак, требовалось дорогостоящее лечение», - рассказали источники сайту kp.ru.

Искандер говорила, что даже продала квартиру. Друзья полагают, что трудная жизненная ситуация подтолкнула актрису связаться с наркотиками.

Употребляла ли она запрещенные вещества, никто не знает. Друзья сомневаются, что Искандер принимала наркотики – она была хорошей матерью.

Напомним, 46-летнюю актрису задержали с двумя килограммами мефедрона и кокаина – звезда сериалов перевозила наркотики в машине. Она задержана. Искандер одна воспитывает 10-летнего сына. Его опекуном станет брат актрисы.