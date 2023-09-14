Брат задержанной актрисы Рамили Искандер станет опекуном ее 10-летнего сына. Об этом сообщает издание mk.ru.

После того, как стало известно о задержании артистки за хранение наркотиков, в Москву прилетели ее родственники. Близкие Искандер это сделали для того, чтобы оформить опекунство над ее сыном и поддержать пожилого отца. По данным источника, опекуном 10-летнего ребенка станет старший брат Рамили. Отмечается, что мужчина планирует увезти мальчика в Екатеринбург.

Также mk.ru сообщает, что 1 сентября 2023 года в Пензенской области сотрудники полиции задержали сообщника актрисы. Им оказался 32-летний житель Подмосковья. При обыске его машины были обнаружены два сотовых телефона, банковские карты и наркотическое вещество. По предположениям СМИ, Искандер сама дала показания против сообщника.

Подробности задержания артистки узнаете в этой статье.