Задержанная с наркотиками* Аглая Тарасова задолжала 30 тыс. рублей за коммуналку

Актриса Аглая Тарасова, которая стала фигурантом уголовного дела о наркотиках,* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) задолжала за коммунальные услуги 30 тысяч рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, звезда «Холопа» не платит коммуналку в своей ипотечной трехкомнатной квартире недалеко от Патриарших прудов. Извещения от управляющей компании артистка игнорирует.

При этом в настоящее время неизвестно, как Алгая будет погашать ежемесячные платежи по ипотечному кредиту. Если она допустит просрочку в 3-6 месяцев, то элитную квартиру площадью 140 квадратных метров могут выставить на торги.

Напомним, в начале сентября Аглаю Тарасову задержали в московском аэропорту с вейпом, в котором содержались запрещенные вещества. В отношении актрисы возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения ей избрали запрет определенных действий.

Ранее сообщалось, что Тарасова платит 1 миллион рублей в месяц за свою ипотечную квартиру в центре Москвы.

