Трехкомнатная квартира в центре Москвы: Аглая Тарасова платит миллион в месяц по ипотеке

Актриса Аглая Тарасова, которая стала фигурантом уголовного дела о наркотиках* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), платит каждый месяц по миллиону рублей за квартиру на Малой Никитской в Москве.

По информации Kp.ru, суд при вынесении меры пресечения учел, что знаменитости надо делать огромный ежемесячный платеж по квартире, поэтому не стал отправлять ее под домашний арест или в СИЗО. Тарасова взяла трехкомнатную квартиру в элитном доме в ипотеку. Стоимость объекта недвижимости составляет 125 млн рублей.

Аглая Тарасова — из обеспеченной семьи. Родители девушки живут за границей, а сама она владеет еще одной квартирой в престижном районе Москвы.

В начале сентября актрису задержали в столичном аэропорту с вейпом, в котором содержались запрещенные вещества. В отношении Аглаи возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения ей избрали запрет определенных действий.

