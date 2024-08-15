Задержанная по делу Ларисы Долиной заявила, что ее использовали втемную

Правоохранители задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая забрала деньги у народной артистки РФ Ларисы Долиной и передала их мошенникам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Волк разместила видео с задержанной, где та дала свои показания. По словам Цырульниковой, она не знала, что общалась и работала с мошенниками. Курьер подтвердила, что забрала у исполнительницы пакет с деньгами. Арестованная уточнила, что ей позвонила женщина, преставилась работником органов и предложила встретиться со знаменитостью — Долиной. Женщина сделала, как ей сказали, и получила часть суммы. Она добавила, что расценила данные действия как «услугу».

Представитель ведомства напомнила, что 53-летняя курьер забрала у потерпевшей артистки часть денег и перевела их мошенникам. Ущерб составил более 200 млн рублей. Подозреваемая была задержана в течение суток после обращения в полицейский участок.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее певец Юрий Лоза объяснил, как Лариса Долина могла избежать обмана мошенников.