«Все айтишники на фронте»: Лоза объяснил, как надо было спасать Долину от мошенников

Певец Юрий Лоза высказался о ситуации, в которую попала Лариса Долина. Он назвал причину обмана артистки мошенниками и заявил, что для них нет разницы – знаменитость ты или нет. Об этом сообщает «Радио 1».

СМИ писали о том, что исполнительница продала квартиру в центре Москвы за 110 млн рублей и передала деньги неизвестным лицам. По мнению Лозы, певицу обманули не недоброжелатели, а обычные мошенники.

«Это абсолютно мошенническая схема. Для них нет разницы, артист ты или нет. К сожалению, мошенничество сейчас стало слишком распространено, только никто с ним не борется», – отметил музыкант.

Мужчина уверен, что эту проблему можно избежать, если работать на опережение.

«Нужны большие специалисты, которые напрямую будут вовлечены в это дело. У нас сейчас все айтишники и люди, занимающиеся компьютерными делами, на фронте, поэтому сейчас не до бытовухи. Но тем не менее люди попадаются», — поделился Юрий Лоза.

Ранее мы писали о том, что была задержана забравшая деньги у Ларисы Долиной курьерша. Как оказалось, она правильно питается и является матерью детей. Муж в шоке от случившегося, а соседи характеризуют семью с положительной стороны. Знакомые предполагают, что на нее могли воздействовать другие люди.