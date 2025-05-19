Задержали в аэропорту: комика Нурлана Сабурова могут выдворить в Казахстан

Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту за нарушение миграционного законодательства. Его могут депортировать в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, мужчина находился в аэропорту Шереметьево. А сейчас он ждет своего адвоката в миграционном отделе в Подмосковье.

По предварительной информации, Сабурову грозит запрет на въезд в Россию сроком от трех до пяти лет, хотя более строгих санкций не ожидается.

Напомним, что Нурлан Сабуров — один из самых востребованных стендап-комиков в России, вошедший в список Forbes как артист с гонорарами свыше 10 тысяч долларов за выступление. Несмотря на успешную карьеру — его доход за прошлый год превысил 50 миллионов рублей — и наличие недвижимости в Подмосковье, он до сих пор не смог получить российское гражданство, о котором мечтает уже несколько лет.

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