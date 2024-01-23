Задержали и доставили в полицию: дизайнер передачи «Квартирный вопрос» заявила, что носит «бомбу» в сумочке

Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего дизайнера интерьеров и постоянного участника телешоу «Квартирный вопрос» Марину Кисель. Женщина заявила при попытке пройти в храм, что у нее в сумочке находится «бомба», передает Regnum.

Дизайнер хотела посетить Храм-музей Святителя Николая в Толмачах. При досмотре личных вещей женщина заявила, что у нее в сумочке находится бомба. Охранник отреагировал на слова Кисель и вызвал стражей порядка.

Полицейские прибыли на место и осмотрели сумку знаменитости. Однако никакой бомбы там не оказалось.

«Марину Кисель задержали и доставили в полицию. Женщина объяснила свой поступок плохим настроением из-за невозможности быстро попасть в музей», — сообщил собеседник журналистов.

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